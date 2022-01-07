Моуринью: я так счастлив, что принял решение отказаться возглавить «Милан»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, как отказался возглавить «Милан».

«Мне предложили эту работу три года назад. Я думал об этом три дня, но я так счастлив, что принял решение отказаться. Глядя на то, что произошло сегодня, я вдвойне доволен своим решением (болельщики «Милана» освистали Моуринью в начале игры. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Моуринью Football Italia.

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Рому» со счётом 3:1.

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне команда провела 28 матчей во всех турнирах под его руководством, в которых одержала 16 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

«Рома» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка.