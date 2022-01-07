Моуринью: я так счастлив, что принял решение отказаться возглавить «Милан»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, как отказался возглавить «Милан».
«Мне предложили эту работу три года назад. Я думал об этом три дня, но я так счастлив, что принял решение отказаться. Глядя на то, что произошло сегодня, я вдвойне доволен своим решением (болельщики «Милана» освистали Моуринью в начале игры. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Моуринью Football Italia.
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Рому» со счётом 3:1.
Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне команда провела 28 матчей во всех турнирах под его руководством, в которых одержала 16 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
«Рома» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка.
- 7 января 2022
-
04:22
-
03:15
-
02:34
-
02:08
-
01:50
-
01:28
-
01:20
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:11
- 6 января 2022
-
23:47
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:19
-
23:02
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:32
-
22:24
-
22:09
-
21:53
-
21:47
-
21:38
-
21:31
-
21:17
-
21:10
-
20:39
-
20:38
-
20:32
-
20:25
-
20:25