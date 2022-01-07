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Жозе Моуринью раскритиковал судейство после поражения «Ромы» в матче с «Миланом»

Жозе Моуринью раскритиковал судейство после поражения «Ромы» в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:3).

«Мы все ещё были в игре, даже когда проигрывали 0:2, но когда Рика Карсдорпа удалили, всё было кончено. Сегодня мне не понравился ни судья, ни моя команда. Качество работы арбитра и VAR было недостаточным. Я видел, как Тэмми сделал движение рукой, но это не было сделано для того, чтобы остановить мяч. Если и назначать за такое пенальти, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и Рожере Ибаньесе. Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного. Мы хотим последовательности в решениях, поэтому я считаю, что уровень судейства был низким, да и с судьями нам не везёт. Сегодня у арбитра не было характера. Мне не нравится это делать, но я должен сказать, что не понимаю, что сегодня делали рефери и VAR», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

На данный момент «Милан» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Рома», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав 32 очка.

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