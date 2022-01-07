Моуринью остановил расистские выкрики болельщиков «Ромы» в адрес Ибрагимовича

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью призвал болельщиков прекратить расистские выкрики в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича во время матча 20-го тура чемпионата Италии, сообщает Daily Mail со ссылкой на DAZN.

Моуринью пришлось вмешаться, чтобы остановить расистские выкрики болельщиков «Ромы», которые предположительно были направлены в адрес Ибрагимовича. Инцидент произошел в тот момент, когда 40-летний футболист выходил на поле со скамейки запасных.

Сам матч завершился победой «Милана» со счётом 3:1. Ибрагимович в этой встрече отметился результативной передачей. Также форвард не смог реализовать пенальти на четвёртой компенсированной минуте.

На данный момент «Милан» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Рома», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав 32 очка.