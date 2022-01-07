Форвард «Ливерпуля» Ориги может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать игроком «Ньюкасла», сообщает The Telegraph.

«Сороки» заинтересованы в подписании бельгийского футболиста, чей контракт истекает летом этого года. За форварда могут заплатить £ 7 млн.



По сведениям источника, «Ньюкасл» ищет замену получившему травму форварду Каллуму Уилсону. Ориги — один из вариантов, другие опции — Эдвард Нкетиа из «Арсенала», Доминик Соланке из «Борнмута» и Тодд Кантуэлл из «Норвич Сити».



В нынешнем сезоне Ориги в трёх матчах чемпионата Англии забил два гола. Также на его счету гол и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.

Гол Ориги «Вулверхэмптону» в 15-м туре АПЛ:

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