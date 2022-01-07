«Эвертон» показал фото Виталия Миколенко с тренировки

Пресс-служба «Эвертона» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото новичка команды — защитника Виталия Миколенко. Украинский футболист принял участие в тренировке «ирисок».
«Виталий», — говорится в подписи к снимку.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Эвертона».
На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за «Динамо» 132 матча, в которых забил 7 мячей.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 15-е место.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
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