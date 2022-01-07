Зидан может сменить Почеттино в «ПСЖ» этим летом
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ» ближайшим летом, сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
Риоло, который рассказал о возможном переходе Лионеля Месси в «ПСЖ» ещё в декабре 2020 года, заявил: «Вы хотите, чтобы я объявил о том, что Зидан возглавил «ПСЖ»? Ну бросьте… Самое ранее – июнь. Июнь 2022 года. И я не исключаю, что Зидан убедит Мбаппе остаться».
49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.
Действующим главным тренером «ПСЖ» с января 2021 года является аргентинец Маурисио Почеттино. Ранее неоднократно сообщалось, что и Почеттино, и клуб недовольны совместным сотрудничеством.
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