Конте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о датском футболисте Кристиане Эриксене и рассказал о возможности возвращения полузащитника в английскую команду
«В последнее время я не разговаривал с Эриксеном. Конечно, было прекрасно видеть, как он находится на поле, видеть, как он наносит удары. Мы говорим о действительно важном игроке, но особенно о хорошем человеке.
То, что произошло летом, конечно, было не очень хорошо не только для Кристиана, но и для людей, которые с ним работали и людей, которые его знают. Мне было страшно в тот момент. Отличная новость, что мы вновь можем видеть Эриксена готовым играть в футбол. Думаю, дверь для него всегда открыта», — приводит слова Конте Standard.
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