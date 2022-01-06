Экс-тренер «Тоттенхэма»: было бы здорово снова увидеть Эриксена на поле

Бывший игрок и главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гленн Ходдл высказался о желании датского полузащитника Кристиана Эриксена сыграть на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре, несмотря на остановку сердца во время Евро-2020.



«Это действительно сложный вопрос. Только врачи и он сам могут знать, достаточно хорошо ли он себя чувствует, чтобы рисковать. Всё индивидуально. Нам сложно об этом судить, но нужно быть очень смелым, чтобы отважиться на такое.



Было бы здорово снова увидеть его на поле. Футбол не так важен, как жизнь, но это была бы отличная история. Решение за ним, но я не уверен, что смог бы сделать подобное», — цитирует Ходдла talkSPORT.



Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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