Полузащитник «Реала» может стать одноклубником Кокорина в «Фиорентине»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско, чей контракт с испанским клубом истекает в конце сезона, входит в сферу интересов «Фиорентины». Об этом сообщает firenzeviola со ссылкой на журналиста Росио Родригеса.
По сведениям источника, 29-летний Иско, которому 21 апреля исполнится 30 лет, точно покинет «Реал» и наверняка сделает это на правах свободного агента летом 2022 года. В услугах испанского полузащитника заинтересован ряд команд, в том числе и «Фиорентина».
Напомним, Иско перешёл в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах чемпионата Испании и забил один гол. В составе «Реала» Иско — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), а также обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017, 2019/2020) Испании.
- 7 января 2022
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