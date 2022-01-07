Игроки «Баварии» забили в 65-м матче Бундеслиги подряд, повторив собственный рекорд
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Сегодня, 7 января, проходит матч между «Баварией» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Боруссия» ведёт со счётом 2:1. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Gracenote.
Счёт в игре на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Передачу на него отдал Томас Мюллер. Таким образом, игроки «Баварии» забили первый гол в Бундеслиге в 2022 году и сравнялись с рекордом первенства по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд, установленным самой «Баварией» в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Фрайбург».
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