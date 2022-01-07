Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб

Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб
Комментарии

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину проявили только «Химки».

По информации источника, клуб сосредоточится на исходящем трансфере Александра Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако расстаться с россиянином будет непросто. Единственным клубом, который проявил интерес к 30-летнему нападающему, являются «Химки».

После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка. Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
«Ливерпуль» предложил € 70 млн за Луиса Маруланду. «Порту» требует на € 10 млн больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022