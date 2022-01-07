Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб
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Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину проявили только «Химки».
По информации источника, клуб сосредоточится на исходящем трансфере Александра Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако расстаться с россиянином будет непросто. Единственным клубом, который проявил интерес к 30-летнему нападающему, являются «Химки».
После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка. Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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