Источник: Кокориным интересуется лишь один клуб

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину проявили только «Химки».



По информации источника, клуб сосредоточится на исходящем трансфере Александра Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако расстаться с россиянином будет непросто. Единственным клубом, который проявил интерес к 30-летнему нападающему, являются «Химки».

После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка. Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.