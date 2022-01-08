Защитник «Славии» Таловеров: в 2021 году я мог уехать в Данию и США

Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров рассказал о клубах, в которые он мог перейти в 2021 году.



«В «Ческе Будеёвице» знали, что есть интерес со стороны других клубов, понимали, что для дальнейшего роста мне надо будет перейти в более сильный клуб. В прошлом году я слышал про интерес «Виктории», «Баника», «Славии» Ещё я мог бы уехать играть в Турцию, Польшу, Данию и США. Но именно чемпионы Чехии проявили самый сильный интерес и, что немаловажно, сумели договориться с «Ческе Будеёвице» о трансферном соглашении. Мне приятно, что интерес был от этих команд, но я принял решение о том, что лучшим продолжением карьеры будет «Славия», – приводит слова Максима Таловерова ua.tribuna.com.