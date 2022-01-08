Защитник «Славии» Таловеров: в 2021 году я мог уехать в Данию и США
Поделиться
Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров рассказал о клубах, в которые он мог перейти в 2021 году.
«В «Ческе Будеёвице» знали, что есть интерес со стороны других клубов, понимали, что для дальнейшего роста мне надо будет перейти в более сильный клуб. В прошлом году я слышал про интерес «Виктории», «Баника», «Славии» Ещё я мог бы уехать играть в Турцию, Польшу, Данию и США. Но именно чемпионы Чехии проявили самый сильный интерес и, что немаловажно, сумели договориться с «Ческе Будеёвице» о трансферном соглашении. Мне приятно, что интерес был от этих команд, но я принял решение о том, что лучшим продолжением карьеры будет «Славия», – приводит слова Максима Таловерова ua.tribuna.com.
Комментарии
- 8 января 2022
-
01:55
-
01:29
-
01:20
-
01:17
-
00:36
-
00:30
-
00:28
-
00:04
- 7 января 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:35
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
22:58
-
22:39
-
22:31
-
22:20
-
22:13
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:31
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
20:37
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:48
Партнерский контент