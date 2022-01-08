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Отец экс-звезды чемпионата России по футболу Романа Ерёменко приступил к работе в Эстонии

Отец экс-звезды чемпионата России по футболу Романа Ерёменко приступил к работе в Эстонии
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Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, приступил к работе с футбольным клубом «Транс» из Нарвы (Эстония).

Первую тренировку с новой командой главный тренер провёл 7 января, заявив, что она нуждается в усилении, сообщает эстонский новостной портал ERR.ee.

«Какие впечатления? По первой тренировке судить очень трудно. Во-первых, маленький зал, во-вторых, это первая тренировка с новым тренером, и было видно, что игроки взволнованы и стараются показать себя. Но очень хорошо, что был такой позитивный, агрессивный настрой. Будем продолжать работу», — сказал Ерёменко.

Ранее руководители клуба заявляли, что сыновья Алексея Ерёменко Роман и Сергей, являющиеся действующими футболистами, играть в Эстонию не поедут.

Предыдущее первенство новый клуб Алексея Ерёменко завершил на шестом месте.

Новый футбольный сезон в Эстонии начнётся в марте.

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