Отец экс-звезды чемпионата России по футболу Романа Ерёменко приступил к работе в Эстонии

Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, приступил к работе с футбольным клубом «Транс» из Нарвы (Эстония).



Первую тренировку с новой командой главный тренер провёл 7 января, заявив, что она нуждается в усилении, сообщает эстонский новостной портал ERR.ee.



«Какие впечатления? По первой тренировке судить очень трудно. Во-первых, маленький зал, во-вторых, это первая тренировка с новым тренером, и было видно, что игроки взволнованы и стараются показать себя. Но очень хорошо, что был такой позитивный, агрессивный настрой. Будем продолжать работу», — сказал Ерёменко.



Ранее руководители клуба заявляли, что сыновья Алексея Ерёменко Роман и Сергей, являющиеся действующими футболистами, играть в Эстонию не поедут.



Предыдущее первенство новый клуб Алексея Ерёменко завершил на шестом месте.



Новый футбольный сезон в Эстонии начнётся в марте.

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