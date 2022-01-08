Наставник «Боруссии» М: во втором тайме «Бавария» могла сравнять счёт

Главный тренер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Адольф Хюттер прокомментировал выездную победу своей команды над мюнхенской «Баварией» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Огромный комплимент команде за возвращение и победу в Мюнхене. Мы очень рады, что прервали свою неудачную серию. Если интенсивность высока, то есть хорошие шансы на победу, и сегодня мы это показали. Конечно, «Бавария» могла сравнять счёт во втором тайме. Но моя команда оказывала сопротивление и временами была убедительна в плане игры. Она отлично вложила в игру всё то, что мы отрабатывали на тренировках за последнюю неделю. Что мне особенно понравилось, так это, как команда отреагировала на пропущенный мяч. Она вернулась обратно в игру и за короткий промежуток времени перевернула счёт на табло в свою пользу», — приводит слова Хюттера официальный сайт мёнхенгладбаской «Боруссии».
Напомним, матч «Баварии» с «Боруссией» М прошел в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершился победой гостей со счётом 2:1. До этого подопечные Адольфа Хюттера не выигрывали на протяжение пяти матчей подряд. Неудачная серия включала в себя одну ничью и четыре поражения.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. «Боруссия» М находится на 11-м месте, набрав 22 очка.
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