Хедира: «Ювентусу» не хватает баланса. Я болею за этот клуб, грустно видеть его таким

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о проблемах туринского клуба.
«Два или три года назад «Ювентус» немного изменил своё представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. «Ювентус» не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.
Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. «Ювентус» хорошо сыграл в матче с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят», — приводит слова Хедиры Football Italia.
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