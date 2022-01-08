«Реал Сосьедад» — «Сельта»: текстовая трансляция начнётся в 18:15 по московскому времени

Сегодня, 8 января, пройдёт матч 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Сельтой». Противостояние начнётся в 18:15 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карла Анчелотти набрала 46 очков в 20 играх турнира. «Севилья» имеет в своём активе 41 очко и занимает вторую позицию в чемпионате. «Реал Сосьедад» имеет 30 очков и занимает седьмое место, «Сельта» (23) — на двенадцатой позиции.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хосе Лопес Мир.