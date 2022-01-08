Файзулин: у «Зенита» не такое явное преимущество над остальными, как у «Спартака» в 90-е

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о выступлениях санкт-петербургского клуба.

«Временами в этом сезоне «Зенит» вообще был просто устрашающим по своей силе для соперников. Моментами такое наблюдалось, «Зенит» доминировал. Если бы сопутствовали удача и везение, то могли бы дальше и в Лиге чемпионов пройти. А так в целом всё закономерно. Удачно, конечно, Клаудиньо влился в команду, а Богданович удачно нашёл баланс с составом. Даже ловил себя на мысли недавно, что «Зенит» ну очень сильный и обыграть его очень сложно.

«Спартак» 90-х годов играл в моём детстве. Считаю, что тогда «Спартак» был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали «Алания», «Ротор», но это были эпизоды. Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но красно-белые были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у «Зенита» над остальными, как у «Спартака» в 90-е. Кто может навязать борьбу «Зениту»? По инерции, наверное, «Динамо» будет сражаться. Но я бы ещё «Краснодар» не списывал со счетов», — приводит слова Файзулина «РИА Новости Спорт».