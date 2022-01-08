Антонио Конте: я хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему возглавил лондонский клуб.
«Я подписал контракт сроком два года. Мы приняли такое решение вместе с руководством клуба. Я не тот тренер, который заключает контракты на много лет. Это не совсем честно, ведь я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой для этого клуба. Короткий контракт не станет проблемой для меня – остался всего год.
Я хочу улучшать ситуацию в «Тоттенхэме». Я счастлив работать с этим составом, потому что он даёт мне большие возможности. Но в то же время клуб должен знать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня и особенно, какова наша цель», – приводит слова специалиста Sky Sports.
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