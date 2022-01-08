Только «Бешикташ» связывался с «Барселоной» по поводу покупки Юмтити

Только турецкий «Бешикташ» проявлял интерес к защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в каталонском клубе понимают, что вряд ли избавятся от француза в зимнее трансферное окно. Есть клубы, которые хотят арендовать футболиста, но его зарплата в размере € 9 млн смущает работодателей. На данный момент «Барселона» получила конкретный запрос по аренде Юмтити только от «Бешикташа».
28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». Французский защитник не входит в планы наставника сине-гранатовых Хави и в скором времени может покинуть команду. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись голевыми действиями. Контракт Юмтити истекает летом 2023 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.
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