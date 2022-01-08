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Хави рассказал об основной цели «Барселоны» на сезон

Хави рассказал об основной цели «Барселоны» на сезон
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о главной цели команды на сезон.

«После матча с «Баварией» команда стала лучше, мы очистились. Теперь игроки понимают, чего я от них требую. Надеюсь, мы обыграем мадридский «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании и выйдем в финал. Сейчас мы думаем только о «Гранаде» и готовимся к этой игре, не вспоминая о «Реале». Мы бережём Ансу Фати из-за его здоровья, а не из-за матча с «Реалом».

На наш состав влияют только травмы и другие потери. Я хочу, чтобы в «Барселоне» была конкуренция за место в составе, но у меня мало возможностей для выбора. Постепенно футболисты возвращаются в состав. Матч с «Гранадой» очень важен. Мы разыграем три важнейших очка для выполнения основной цели – попадания в зону Лиги чемпионов», – цитирует Хави Marca.

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