Хавбека «Краснодара» Тонни де Вильену предложили «Галатасараю»
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Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Haber Sari Kirmizi.
По информации источника, услуги 27-летнего нидерландского футболиста были предложены «Галатасараю». Отмечается, что сам Вильена хотел бы выступать в Турции. Действующий контракт футболиста с краснодарским клубом рассчитан до 2024 года.
Вильена выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Галатасарай» в 19 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (49).
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