Поль Погба ещё не решил, продлит ли контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не определился со своим будущим. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, француз ещё не решил, будет ли подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Последнее предложение о контракте футболист отклонил. Сейчас Погба сконцентрирован на восстановлении от травмы и возвращении в основной состав «Манчестер Юнайтед».

28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал семь голевых передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.