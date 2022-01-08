Поль Погба ещё не решил, продлит ли контракт с «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не определился со своим будущим. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, француз ещё не решил, будет ли подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Последнее предложение о контракте футболист отклонил. Сейчас Погба сконцентрирован на восстановлении от травмы и возвращении в основной состав «Манчестер Юнайтед».
28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал семь голевых передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.
Новость по темеБенжамена Менди освободили под залог до 24 января
Комментарии
- 8 января 2022
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:42
-
13:32
-
13:02
-
12:57
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:10
-
11:52
-
11:48
-
11:39
-
11:13
-
11:04
-
11:03
-
10:53
-
10:46
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:30
-
09:17
-
04:53
-
04:29
-
04:20
-
03:58
-
03:52
-
03:18
-
03:00
Партнерский контент