Дани Алвес не включил Лионеля Месси в свою команду мечты

Защитник «Барселоны» Дани Алвес собрал свою команду мечты из бывших футболистов каталонского клуба, сообщает Mirror.



Бразильскому игроку было предложено выбрать четырёх футболистов — по одному на каждую позицию. В команду Алвеса вошли голкипер Виктор Вальдес, защитник Карлес Пуйоль, полузащитник Хави, ныне возглавляющий «Барселону», а также нападающий Самуэль Это'О. Примечательно, что в команду Алвеса не попал экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, выступающий за «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Алвес вернулся в «Барселону» спустя пять с половиной лет, подписав с испанской командой контракт до конца сезона. Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.