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Мората разочарован решением Аллегри не отпускать его в «Барселону»

Мората разочарован решением Аллегри не отпускать его в «Барселону»
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората расстроен из-за несостоявшегося перехода в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации источника, Мората по-прежнему очень хочет перейти в каталонский клуб, но трансфер не состоится до тех пор, пока руководство бьянконери не найдёт замену Альваро.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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Напомним, Морату хочет подписать «Барселона». Сообщалось, что форвард тоже хочет уйти, стороны ведут переговоры. В нынешнем сезоне Мората забил пять мячей и отдал две голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов.

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