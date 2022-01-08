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«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на четвёртое место в Примере

«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на четвёртое место в Примере
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Сегодня, 8 января, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках матча 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Сельту». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился форвард Микель Оярсабаль.

Гол Оярсабаля:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.

После 20 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 33 очка. «Сельта» (23) находится на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», который за 20 матчей набрал 46 очков.

Испания - Примера. 20-й тур
08 января 2022, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Оярсабаль – 13'
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