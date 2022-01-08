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Годин должен заменить в «Атлетико Минейро» новичка «Краснодара»

Годин должен заменить в «Атлетико Минейро» новичка «Краснодара»
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Уругвайский защитник Диего Годин в ближайшее время должен стать игроком бразильского «Атлетико Минейро». Футболист собирается расторгнуть свой контракт с итальянским «Кальяри». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 35-летний Годин подпишет с новой командой контракт на год с возможностью продления ещё на сезон. Сейчас уругвайский футболист занимается расторжением соглашения с «Кальяри», чтобы урегулировать последние детали перехода в «Атлетико Минейро».

Годин стал игроком «Кальяри» в сентябре 2020 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне уругвайский защитник в 11 матчах итальянской Серии А отдал голевую передачу. Также на его счету голевой пас в одной игре Кубка страны.

Напомним, «Атлетико Минейро» на днях продал защитника Хуниора Алонсо в российский «Краснодар».

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