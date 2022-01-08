Годин должен заменить в «Атлетико Минейро» новичка «Краснодара»

Уругвайский защитник Диего Годин в ближайшее время должен стать игроком бразильского «Атлетико Минейро». Футболист собирается расторгнуть свой контракт с итальянским «Кальяри». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 35-летний Годин подпишет с новой командой контракт на год с возможностью продления ещё на сезон. Сейчас уругвайский футболист занимается расторжением соглашения с «Кальяри», чтобы урегулировать последние детали перехода в «Атлетико Минейро».
Годин стал игроком «Кальяри» в сентябре 2020 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне уругвайский защитник в 11 матчах итальянской Серии А отдал голевую передачу. Также на его счету голевой пас в одной игре Кубка страны.
Напомним, «Атлетико Минейро» на днях продал защитника Хуниора Алонсо в российский «Краснодар».
- 8 января 2022
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:59
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:14
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:39
-
21:24
-
21:24
-
21:16
-
21:15
-
20:59
-
20:56
-
20:52
-
20:39
-
20:26
-
20:19
-
20:16
-
20:00
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:31
-
19:26
-
19:18
-
19:16
-
19:07