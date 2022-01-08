«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», пропустив ответный гол на 89-й минуте

Сегодня, 8 января, на стадионе стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках матча 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Барселону». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 57-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Дани Алвес.

Гол де Йонга:

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Гави.

Удаление Гави:

На 89-й минуте хавбек «Гранады» Антонио Пуэртас сравнял счёт встречи.

Ответный мяч Пуэртаса:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала матч бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Антонио Санчес.



«Барселона» набрала 32 очка в 20 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Гранада» (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.

Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.