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«Барселона» сообщила о травме своего игрока после матча с «Гранадой»

«Барселона» сообщила о травме своего игрока после матча с «Гранадой»
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия испытывает дискомфорт в правом подколенном сухожилии после игры с «Гранадой» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании. Завтра футболист пройдёт дополнительное медицинское обследование, чтобы выявить степень повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».

20-летний Гарсия покинул поле матча с «Гранадой» на 54-й минуте, уступив место французскому защитнику Клеману Лангле. В нынешнем сезоне Гарсия, который перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом прошлого года, провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

Контракт Гарсии с испанским клубом действует до 2026 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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