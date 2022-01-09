Тухель прокомментировал выход «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победный матч своей команды в 1/32 финала Кубка Англии с «Честерфилдом» (5:1).



«Я доволен отношением команды к делу и тем, как мы провели стартовый отрезок матча. Мы сильно начали и решили судьбу матча ещё в дебюте. Именно это нам было нужно. При счёте 5:0 мы произвели ряд перестановок, в том числе на важных позициях, и дали возможность получить ценную игровую практику тем, кому её в последнее время не хватает. Поэтому в последние 20 минут я хотел бы видеть чуть больше шансов и более эффективную игру в завершающей стадии, но главное — мы сделали свою работу.



Некоторые игроки, на которых в последнее время выпала серьёзная нагрузка, сегодня получили возможность отдохнуть и набраться сил. Нам предстоит череда непростых матчей. Безусловно, в игре против команды АПЛ и представителя пятого дивизиона уровень интенсивности будет разным. Нам было важно дать одним отдых, а другим — игровую практику, чтобы обеспечить наилучшую возможную форму команды к предстоящему отрезку сезона», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.



Следующий соперник «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу определится после жеребьевки.