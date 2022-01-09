Шик: Левандовски — лучший нападающий мира на данный момент
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Нападающий «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик поделился мнением о форварде «Баварии» Роберте Левандовском.
«Очевидно, что Левандовски — лучший нападающий мира на данный момент. И дело не только в его голах, а в том, как он работает для своей команды. Он стабильно выступает на протяжении семи или восьми лет. Всё это в совокупности делает его лучшим нападающим на данный момент», — приводит слова Шика Bayern & Germany.
Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Накануне Левандовски был признан лучшим спортсменом Польши по итогам 2021 года по версии издания Przegląd Sportowy.
Новость по темеРоберт Левандовски признан лучшим спортсменом года в Польше
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