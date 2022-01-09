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Юран: Кокорин больше не заиграет в Европе. Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру

Юран: Кокорин больше не заиграет в Европе. Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чём, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а у нас — полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?

Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своём уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты ещё хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Всё-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай», — цитирует Юрана RT.

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