«Барселона» объявила предварительные сроки возвращения Эрика Гарсии в строй
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил повреждение правого подколенного сухожилия и пропустит около пяти недель, сообщает пресс-служба «Барселоны». Он получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». По предварительным данным, исполнитель вернётся в строй в марте.
20-летний Гарсия покинул поле матча с «Гранадой» на 54-й минуте, уступив место французскому защитнику Клеману Лангле. В нынешнем сезоне Гарсия, который перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом прошлого года, провёл 19 матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.
Контракт Гарсии с испанским клубом действует до 2026 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.
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