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Лучано Спаллетти сдал отрицательный тест на коронавирус

Лучано Спаллетти сдал отрицательный тест на коронавирус
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает клубная пресс-служба. О заболевании тренера стало известно 4 января. Было указано, что болезнь у специалиста проходила бессимптомно. Он находился на самоизоляции в соответствии с протоколом. Следующий матч в чемпионате Италии «Наполи» должен провести с «Сампдорией» (сегодня, 9 января).

Ранее защитник «Наполи» Калиду Кулибали сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Сенегала, в настоящее время участвующей в Кубке Африки. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере».

По сведениям источника, 30-летний футболист переносит болезнь бессимптомно. В феврале 2021 года Кулибали уже болел коронавирусом.

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