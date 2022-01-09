«Ньюкасл» хочет купить форварда «Бёрнли». Трансфер может состояться на следующей неделе

30-летний нападающий «Бёрнли» Крис Вуд может в ближайшее время покинуть команду, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в подписании форварда заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Представители «сорок» уже отправили «Бёрнли» предложение о трансфере Вуда. Отмечается, что «Ньюкасл» рассчитывает оформить переход на следующей неделе. Сам футболист не против продолжить карьеру в стане «сорок».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги новозеландец сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 9 января 2022
-
19:07
-
19:01
-
18:56
-
18:54
-
18:47
-
18:34
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
17:59
-
17:46
-
17:43
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
16:54
-
16:32
-
16:30
-
16:07
-
15:34
-
15:16
-
15:11
-
14:55
-
14:48
-
14:41
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:30
-
13:08
-
12:54
-
12:46