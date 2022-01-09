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«Ньюкасл» хочет купить форварда «Бёрнли». Трансфер может состояться на следующей неделе

«Ньюкасл» хочет купить форварда «Бёрнли». Трансфер может состояться на следующей неделе
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30-летний нападающий «Бёрнли» Крис Вуд может в ближайшее время покинуть команду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в подписании форварда заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Представители «сорок» уже отправили «Бёрнли» предложение о трансфере Вуда. Отмечается, что «Ньюкасл» рассчитывает оформить переход на следующей неделе. Сам футболист не против продолжить карьеру в стане «сорок».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги новозеландец сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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