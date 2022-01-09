Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: две голевые — хороший результат, но я не верю в успех Миранчука в «Аталанте»

Смородская: две голевые — хороший результат, но я не верю в успех Миранчука в «Аталанте»
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на две голевые передачи российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (6:2).

«Две голевые передачи — хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» не его команда, ему нужно срочно уходить. Лёша – прекрасный футболист, ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провёл в Бергамо уже достаточно времени, а стабильного результата нет. Наверное, нужно поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».

Новость по теме
«Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук вышел на 74-й и отдал две голевые передачи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022