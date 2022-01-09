Смородская: две голевые — хороший результат, но я не верю в успех Миранчука в «Аталанте»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на две голевые передачи российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (6:2).



«Две голевые передачи — хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» не его команда, ему нужно срочно уходить. Лёша – прекрасный футболист, ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провёл в Бергамо уже достаточно времени, а стабильного результата нет. Наверное, нужно поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».