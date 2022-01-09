«Тоттенхэм» решил продать Бергвейна в январе
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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн покинет команду в зимнее трансферное окно. В услугах нидерландского футболиста заинтересовано несколько клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, в число команд, которые уже сделали предложение по Бергвейну, входит «Аякс», который заинтересован в полноценном трансфере игрока. Однако стороны пока не согласовали переход.
Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 12 матчах во всех турнирах забил один мяч и отдал две голевые передачи. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
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