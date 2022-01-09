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Конте планирует перестройку состава «Тоттенхэма». Клуб могут покинуть более шести игроков

Конте планирует перестройку состава «Тоттенхэма». Клуб могут покинуть более шести игроков
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте планирует заняться перестройкой команды.

По информации ESPN, команду могут покинуть более шести игроков. Итальянский специалист уже обсудил свои планы по изменению состава «шпор» с руководством клуба.

«Тоттенхэм» могут покинуть Деле Алли, Стивен Бергвейн, Мэтт Доэрти и Тангай Н’Домбеле. Также неопределённое будущее в составе «шпор» у Джафета Танганга и Джовани Ло Чельсо.

Конте хочет укрепить позиции центрального и крайнего защитников, центр полузащиты, а также подписать сменщика для Гарри Кейна.

После 18 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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