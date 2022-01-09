Конте планирует перестройку состава «Тоттенхэма». Клуб могут покинуть более шести игроков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте планирует заняться перестройкой команды.



По информации ESPN, команду могут покинуть более шести игроков. Итальянский специалист уже обсудил свои планы по изменению состава «шпор» с руководством клуба.



«Тоттенхэм» могут покинуть Деле Алли, Стивен Бергвейн, Мэтт Доэрти и Тангай Н’Домбеле. Также неопределённое будущее в составе «шпор» у Джафета Танганга и Джовани Ло Чельсо.



Конте хочет укрепить позиции центрального и крайнего защитников, центр полузащиты, а также подписать сменщика для Гарри Кейна.



После 18 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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