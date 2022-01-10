«Дженоа» может уволить Андрея Шевченко менее чем через два месяца после назначения
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«Дженоа» может уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера после поражения команды в матче 21-го тура чемпионата Италии со «Специй» (0:1), сообщает Telenord
По данным источника, «Дженоа» рассматривает возвращение Давиде Баллардини. Также команда изучает кандидатуру Роландо Марана, который возглавлял клуб в 2020 года.
Отметим, сам Шевченко пропустил матч со «Специей». Украинский специалист сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Вместе него командой руководил помощник Мауро Тассотти.
Шевченко возглавил «Джена» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл 9 матчей в чемпионате Италии, в которых потерпел шесть поражений и трижды сыграл вничью.
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