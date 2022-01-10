Юран объяснил, почему «СКА-Хабаровск» на сборах не будет играть с клубами ФНЛ
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал о принципе выбора соперников на учебно-тренировочные сборы и объяснил, почему в соперниках у хабаровчан нет клубов из Футбольной национальной лиги.
«Мы соперников из ФНЛ знаем достаточно хорошо. А сыграть с иностранцами, с командами из других лиг всегда интересно и ребятам, и мне, как тренеру. Посмотреть на другой футбол, себя проверить на этом фоне», — приводит слова Юрана пресс-служба «СКА-Хабаровск».
«СКА-Хабаровск» проведёт все три подготовительных сбора в турецкой Анталии. У команды Юрана запланированы встречи с венгерским «Ньиредьхаза Спартакус», с румынским КСК 1599 и две встречи с дублем московского «Локомотива». Соперники по другим матчам будут определены позднее.
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