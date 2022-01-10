Геркус — о Фарке: сначала в РПЛ приезжали тренеры первой Бундеслиги, сейчас — третьей

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном назначении в «Краснодар» главным тренером экс-наставника «Норвич Сити» и второй команды дортмундской «Боруссии» Даниэля Фарке.
«Сначала к нам в Россию ехали тренеры из первой Бундеслиги. Тедеско тренировал «Шальке», с которым занимал второе место и играл в ЛЧ. Затем пришла очередь Шварца из «Майнца», уверенного обитателя низа таблицы. Потом к нам приехал Гисдоль — специалист по выживанию в Бундеслиге и стыковым матчам. Нынче в наш чемпионат сватают Даниэля Фарке — тренировавшего «Боруссию II» из третьей Бундеслиги.
Наверное, стоит упомянуть, что Фарке два раза выигрывал Чемпионшип с «Норвичем» и получал промоушен в Премьер-Лигу. Правда после первого раза занял там последнее место и вылетел, а после второго (нынешнего) уверенно засел на последнем месте и покинул клуб не дожидаясь конца сезона. Своеобразный опыт. Интересно, это тренд или совпадение?», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Фарке — основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара».
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