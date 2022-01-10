Сарри: «Лацио» мешает индекс ликвидности на трансферном рынке, но я не знаю, что это
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о трудностях, с которыми столкнулась итальянская команда на трансферном рынке.
«Подписания в зимнее трансферное окно? Если честно, то я не знаю. Я в курсе, что нам мешает индекс ликвидности, хотя так и не понял, что это вообще такое. В «Лацио» знают, что нужно усиление. Посмотрим, произойдёт ли это», — приводит слова Сарри football-italia.
63-летний Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года. Под его руководством команда провела 26 матчей и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав в 21 матче 32 очка.
В следующем туре соревнования команда Сарри встретится с «Салернитаной» в гостях. Матч пройдёт 15 января и начнётся в 20:00 мск.
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