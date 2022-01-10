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Маммана прошёл медосмотр перед заключением контракта с «Ривер Плейт»

Маммана прошёл медосмотр перед заключением контракта с «Ривер Плейт»
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана прокомментировал скорое возвращение в «Ривер Плейт». Футболист прошёл медицинский осмотр перед заключением контракта с клубом.

«Я счастлив, что у меня появилась такая возможность. Возвращение домой — это всегда очень приятно. Я приложил много усилий, чтобы вернуться», — приводит слова Мамманы Ole.

Напомним, Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в котором выступает на правах аренды, и не отметился результативными действиями. 7 января «Зенит» объявил об уходе Мамманы из клуба.

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