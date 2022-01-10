В «Зените» прокомментировали информацию о возможном уходе Азмуна из клуба зимой
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу возможного ухода нападающего Сердара Азмуна в другой клуб в зимнее трансферное окно.
«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдёт», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за Азмуна € 3 млн. При этом «Зенит» хочет выручить за своего игрока в полтора раза больше.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона-2021/2022. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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