Юрий Сёмин оценил возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.



«Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать. Уверен, что два брата, прошедшие с ЦСКА большой путь, будут плодотворно работать вместе. Хочу пожелать, чтобы у них всё получилось», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».