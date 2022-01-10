Юрий Сёмин оценил возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.
«Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать. Уверен, что два брата, прошедшие с ЦСКА большой путь, будут плодотворно работать вместе. Хочу пожелать, чтобы у них всё получилось», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».
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