«Зенит» объявил о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал игроком «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с форвардом до конца сезона-2024/2025, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

«Сине-бело-голубые приветствуют Ивана Сергеева в Петербурге и желают нападающему новых побед и новых рекордов в составе «Зенита»!» — написала пресс-служба «Зенита».

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищал с прошлого года.



В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.