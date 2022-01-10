«Тоттенхэм» готов рассмотреть предложения по Алли

«Тоттенхэм» готов рассмотреть предложения других клубов о трансфере полузащитника Деле Алли, сообщает Sky Sports.

25-летний футболист не смог проявить себя после назначения Антонио Конте и не нужен новому тренеру.

В этом сезоне Алли провёл 18 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Также «Тоттенхэм» могут покинуть защитник Мэтт Доэрти и полузащитник Тангай Н’Домбеле. Доэрти, как и Алли, не нужен Конте, а Н’Домбеле сам заинтересован в уходе из лондонского клуба.

Сообщается, что «Тоттенхэм» хочет усилить позиции правого латераля и форварда. Один из вариантов — Адама Траоре из «Вулверхэмптона», которого Конте может использовать и справа в схеме с тройкой защитников, и в атаке.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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