«Желаю удачи». Смородская отреагировала на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб московского ЦСКА.
«Я желаю им удачи. Будет непросто, но я надеюсь, что у них всё получится. Мне кажется, что вдвоём они принесут клубу больше пользы. Березуцкие — умные ребята, хорошо ладят и с командой, и друг с другом. Это может помочь. «Краснодар» для Василия уже перевёрнутая страница», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».
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