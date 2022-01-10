«Желаю удачи». Смородская отреагировала на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб московского ЦСКА.

«Я желаю им удачи. Будет непросто, но я надеюсь, что у них всё получится. Мне кажется, что вдвоём они принесут клубу больше пользы. Березуцкие — умные ребята, хорошо ладят и с командой, и друг с другом. Это может помочь. «Краснодар» для Василия уже перевёрнутая страница», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».