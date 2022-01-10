Тренер «Крыльев Советов» выступил с заявлением после ухода Ивана Сергеева в «Зенит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающего своей команды Ивана Сергеева в санкт-петербургский «Зенит».
«Мы должны идти дальше. Будем думать, каким образом заменить Сергеева: за счёт внутренних резервов или приобретения игроков. Конечно, после ухода Вани мы не можем стать сильнее, но это посыл нашим футболистам: при определённой работе и прогрессе можно двигаться дальше.
Есть ли понимание по трансферам? Посмотрим, кто есть на рынке. Мы не можем взять любого футболиста, к выбору нужно взвешенно и точечно подходить», — приводит слова Осинькина Sport24.
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищал с прошлого года.
В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.
- 10 января 2022
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