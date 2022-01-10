Стало известно, когда Коутиньо может дебютировать за «Астон Виллу»

Стало известно, когда полузащитник Филиппе Коутиньо, арендованный «Астон Виллой» у «Барселоны», сможет дебютировать за бирмингемский клуб.



По информации Sky Sports, хавбек прошёл медосмотр и на данный момент решает вопрос с документами для получения разрешения на работу. Бразилец присоединится к своим новым партнёрам в среду, 12 января. Дебютировать за «львов» Коутиньо сможет в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января.



Ранее появилась информация, что аренда игрока включает опцию выкупа. «Барселона» будет платить часть зарплаты бразильца. Напомним, главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард и Коутиньо играли вместе за «Ливерпуль».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

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