Стало известно, когда Коутиньо может дебютировать за «Астон Виллу»

Стало известно, когда полузащитник Филиппе Коутиньо, арендованный «Астон Виллой» у «Барселоны», сможет дебютировать за бирмингемский клуб.
По информации Sky Sports, хавбек прошёл медосмотр и на данный момент решает вопрос с документами для получения разрешения на работу. Бразилец присоединится к своим новым партнёрам в среду, 12 января. Дебютировать за «львов» Коутиньо сможет в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января.
Ранее появилась информация, что аренда игрока включает опцию выкупа. «Барселона» будет платить часть зарплаты бразильца. Напомним, главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард и Коутиньо играли вместе за «Ливерпуль».
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:
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