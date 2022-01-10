Вратарь «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский клуб

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов близок к переходу в шотландский «Ливингстон». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовывают детали контракта.

В составе «Рубина» Коновалов выступает с 2018 года. За это время 27-летний воспитанник «Спартака» сыграл в 20 матчах и пропустил 19 мячей. Ранее он уходил в аренду в «Урал».

В сентябре прошлого года появилась информация, что Коновалов летом мог перейти в один из клубов чемпионата Греции, но в итоге сделка не состоялась — у Ивана не оказалось греческой рабочей визы, а была только испанская.

«Ливингстон» занимает восьмое место (из 12) в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: пять побед, пять ничьих и 10 поражений.